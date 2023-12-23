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Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Dünya
  • 23.12.2023 18:17
  • Giriş: 23.12.2023 18:17
  • Güncelleme: 23.12.2023 18:20
Kaynak: AA
Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 100'e çıktı

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilerin sayısı 100'e çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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