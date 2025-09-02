Gazze'de sağlık sistemi çöktü: Yaralılar çadırda tedavi ediliyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yatak yetersizliği ve yaralı sayısındaki artış nedeniyle yaralılar hastane avlusuna kurulan çadırda yere serilen yataklar üzerinde tedavi ediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlarına devam ediyor ve sağlık sistemini çökerterek yaralı ve hastaların tedavi olanaklarını ellerinden alıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 18 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Gazze'de 38 hastane ile 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı ya da hizmet dışı kaldı. Şuan Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyinde El Ehli Baptist, Şifa, Aksa Şehitleri ve Nasır hastaneleri gibi sınırlı sayıda sağlık merkezi hizmet veriyor.

Bu hastaneler, Filistinliler için can simidi görevi görüyor ve kapasitelerinin üzerinde hizmet vermeye çalışıyor.

İsrail ordusunun en son 25 Ağustos'ta saldırı düzenlediği Nasır Hastanesi'nde yaralılar hastane dışına taşmış durumda. Her gün hastaneye gelen onlarca yaralı, yatak kapasitesi sınırlı olduğu için hastane avlusuna kurulan çadırda tedavi görüyor.

Söz konusu çadırda da hasta yatağı olmadığı için yaralılar, çıplak taş üzerine serilen ince sünger yataklarda ve aşırı kalabalık bir ortamda yatıyor. Yaralıların çoğunu kol ve bacağından ameliyat edilenlerin oluşturduğu dikkati geçiyor.

KURŞUN YA DA YEMEK!

Çadırda yerde yatan yaralılardan Rami Hassan, ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktasına gittiğinde saldırıya uğradıklarını ve bacağından yaralandığını anlattı.

İsrail'in yiyecek bulabilmek için sözde yardım dağıtım merkezlerine gitmek zorunda kalan insanları hedef aldığına işaret eden Hassan, "Bu dağıtım noktalarına gitmeye mecburuz. Nasibimizde varsa unu sırtımıza yükler geliriz ya da insanlar naaşımızı sırtlanır gelir" dedi.

Yardım merkezlerinde her gün 20-30 kişinin öldürüldüğünü belirten Hassan, "Hem yardım vereceksin hem de öldüreceksin. İnsanların öldürüldüğü ve yaralandığı yardımlar yardım değildir" diye konuştu.

HASTANEDEKİ TIBBİ İMKANLAR ARTAN TALEBİ KARŞILAMIYOR

Hastanedeki tedavi imkanlarının yetersizliğine işaret eden Hassan, "Doktor yok. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Her gün 50-60 kemik ameliyatı yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Hassan, "Araplar, Müslümanlar, Avrupa nerede? İnsan hakları ve insanlık nerede? İnsanlık sadece bizi öldürmeyi biliyor" diyerek dünyaya sitem etti.

NASIR HASTANESİ 25 AĞUSTOS'TA HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ordusunun, 25 Ağustos'ta Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği iki saldırıda 5’i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas’ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, devlet televizyonu KAN’ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.