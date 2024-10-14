Gazze'de son 10 günde 487 Filistinli katledildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 374 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırları hedef alındı / AA

BİNLERCE ÖLÜ ENKAZ ALTINDA

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.