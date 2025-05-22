Gazze'de son 24 saatte 98 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinlinin can verdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların olduğuna dikkati çeken Burş, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları çok sayıda Filistinliyi enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.