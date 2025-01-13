Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bir okulu daha vurdu: Ölü ve yaralılar var

15 aydır Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, Darac Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Selahaddin Okulu’nu bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralılar var.

Dünya 13.01.2025 10:35 Giriş: 13.01.2025 10:35

Güncelleme: 13.01.2025 10:41 Kaynak: AA

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