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Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bir okulu daha vurdu: Ölü ve yaralılar var

15 aydır Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, Darac Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Selahaddin Okulu’nu bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralılar var.

Dünya
  • 13.01.2025 10:35
  • Giriş: 13.01.2025 10:35
  • Güncelleme: 13.01.2025 10:41
Kaynak: AA
Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bir okulu daha vurdu: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: AA

Gazze'deki soykırıma devam eden İsrail, işlediği savaş suçlarına yenisini ekledi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde yer alan Darac Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Selahaddin Okulu’nu bombaladı.

Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken henüz sayı ve kimlik tespiti yapılamadı.

Bölgede yaşayan Filistinliler, saldırı sonucu hasar gören okul ve çevresindeki yapıları inceledi.

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskınlarda 70'ten fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

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