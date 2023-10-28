Gazze'de tutulan rehinelerin yakınlarından İsrail'e tepki

Hamas'ın rehin tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleri için inisiyatif üstlenmek amacıyla kurulan forum, İsrail'in uzun zamandır beklenen kara harekatının yakınlarını ve Filistin halkını daha büyük bir tehlikeye attığını ifade ettiler.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırının ardından esir aldığı ve Gazze'de tuttuğu rehinelerin yakınları, İsrail'in kara harekatı hazırlığına ve sivil/militan ayrımı gözetmeden şehri ablukaya alarak bombalamasına tepki gösterdi.

'Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu', bugün yaptıkları açıklamada, "Bu gece, IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) Gazze Şeridi'ndeki büyük operasyonu tüm gecelerin en korkuncu oldu" dedi.

"HER DAKİKA SONSUZLUK GİBİ"

Forum, rehinelerin ve Filistinlilerin aynı ağır bombardımana maruz kaldığını ve ailelerinin bunun sonucunda 'endişe ve hayal kırıklığı' yaşadığını söyledi. Rehine yakınları, "Her dakika sonsuzluk gibi geliyor" dediler.

50 REHİNENİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

İsrailli yetkililer, Reuters'a yaptıkları açıklamada 229 kişinin Gazze'de rehin tutulduğunu tespit ettiklerini söylemişlerdi. Filistinli yetkililer ise 50 rehinenin İsrail'in bombalamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini söylediler.

Rehinelerin Gazze Şeridi'nde, muhtemelen Hamas'ın inşa ettiği tünellerde tutuldukları düşünülüyor. Ancak Hamas dışındaki grupların da bazı sivilleri rehin aldığı bilinse de bu kişilerin sayıları ve nerede tutulduklarına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.