Gazze'de yeni ateşkes anlaşması iddiası: Telefon görüşmeleri yapıldı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılması için Mısır'ın Hamas ve İsrail'e sunduğu yeni teklif çerçevesinde "ciddi ve ileri seviyede telefon görüşmeleri" yapıldığını iddia etti.

İsrail basınından yer alan haberlere göre, İsrail'deki siyasiler günlerdir saldırıları durdurmaya yönelik yeni bir öneriyi konuşuyor.

Bünyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin birçok öneriyi reddetmesinin ardından Tel Aviv'e uygun bir anlaşmaya varmak için "ciddi bir fırsat" bulunduğu öne sürüldü.

"ENGEL TARAF HAMAS"

Netanyahu yönetimi bir yılı aşkın bir süredir, ateşkes ve esir değişimi anlaşmaları için engel tarafın Hamas olduğunu iddia ederek Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürüyor.

İsrail basınında yer alan haberlere ilişkin Mısır tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail resmi devlet televizyonu KAN, Mısır'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu iddia etti.

"İSRAİLLİ HEYET KAHİRE'YE GİDECEK"

KAN'ın haberinde, "İsrailli bir müzakere heyetinin gelecek hafta Kahire'ye gideceği, ancak bunun Hamas'ın Mısır'ın önerisine vereceği tepkiye bağlı olduğu" kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, İsrail hükümetinin bugünkü toplantısında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler ve Mısır'ın yeni anlaşma teklifi ele alınacağına işaret edildi.

Mısır'ın teklifi çerçevesinde "ciddi ve ileri seviyede telefon görüşmeleri" yapıldığı aktarıldı.

"ANLAŞMAYA VARILMASI GEREKİYOR"

KAN'ın haberinde adı paylaşılmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin "Askeri bir operasyonda kaçırılan kişilerin canlı olarak geri getirilmesi neredeyse imkânsız ve mümkün olan en kısa sürede taviz vermeyi gerektirse bile bir anlaşmaya varılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar İsrailli haber sitesi Ynet'e yaptığı açıklamada, "Başbakan bir anlaşmayı masaya koyarsa, onu destekleyeceğim" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK BAKANI REDDETTİ

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise 103 FM'e yaptığı açıklamada, bir esir değişim anlaşması ve Gazze'de tam bir ateşkes imzalamayı reddettiğini yineledi ve bunun "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah kapısının Filistin tarafından çekilip burayı Filistinlilere teslim etmesi ve İsrail'in geçen Mayıs ayında işgal ettiği Philadelphia ekseninden çekilmesinin gerekliliğini" vurguladı.

Abdulati, Gazze'ye tam bir insani yardımın bu şekilde başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

Mısır, İsrail'in iki koridor üzerindeki herhangi bir askeri kontrolüne karşı olduğunu defalarca vurguladı ve bu da her seferinde bir anlaşma sağlanmasına engel oldu.

ATEŞKES İDDİASI

İsrail basınından Kanal 12, Mısır'ın Hamas ve İsrail yönetimine Gazze Şeridi'nde 45 ila 60 günlük bir ateşkes ilan edilmesi, esir değişimi anlaşması yapılması ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin Yönetimine devredilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu iddia etmişti.

Mısır, Hamas veya İsrail'den Kanal 12'nin iddiası sonrasında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.