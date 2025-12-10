Gazze'de yoğun yağış nedeniyle çadırlar su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin barındığı binlerce çadır, bir kez daha şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı.

Yağışlar sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. Yüz binlerce ailenin tek barınağı olan binlerce çadır sular altında kalarak ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı.

Eşyaları sular altında kalan ve soğuktan korunma imkânlarını da yitiren Filistinliler, yetkililerden acil yardım talebinde bulundu.

"DÜNYA ACİLEN HAREKETE GEÇMEZSE, GAZZE'DE FELAKETİ GÖZLERİMİZLE GÖRECEĞİZ"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı görüntülü mesajda, alçak basıncın etkileri nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu.

Basal, "Dünya acilen harekete geçmezse, Gazze'de boğulma vakalarına tanık olacağız ve felaketi gözlerimizle göreceğiz" dedi.

Gazze Şeridi'nin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Basal, bölgeye sağlanan yardımların ihtiyaçların büyüklüğüyle kıyaslandığında oldukça yetersiz kaldığını vurguladı.

Mevcut durumun acil bir şekilde uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirdiğini ifade eden Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi; Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir" diye konuştu.

Gazze'deki hükümet, dün bir açıklama yaparak, bölgede gelecek 72 saat boyunca etkili olması beklenen Byron fırtınası nedeniyle uluslararası toplumdan "acil harekete geçmesini" istemişti.