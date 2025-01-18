Gazze'deki ateşkesin takibi için uluslararası operasyon odası kuruldu

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması kararlaştırıldı.

Al Qahera News televizyonunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının tartışıldığı toplantı olumlu bir atmosferde geçti.

Kaynak, anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm düzenlemeler üzerinde uzlaşıldığını, bunlar arasında Kahire'de ortak bir operasyon odasının oluşturulmasının da yer aldığını ifade etti.

Kaynak, operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail temsilcilerinin yer alacağını belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES

Al Qahera News, dün öğleden sonra Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Kahire'de teknik toplantıların başladığını bildirmişti.

Kanal, toplantıya Mısır, Katar, ABD ve İsrail ekiplerinin katıldığını kaydetmiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

İsrail hükümeti, gece saatlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.