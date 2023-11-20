Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 66'ya çıktı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen asker sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerin daha öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 66'ya çıktı.

İsrail ordusu bu sabah da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirmişti.