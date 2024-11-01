Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanana Yarden Zakay isimli askerin tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada yaralanan bir askerin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Yarden Zakay isimli askerin 17 Eylül'de Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.
Zakay'ın tedavi gördüğü hastanede bugün öldüğü kaydedildi.
Gazze Şeridi'ne 27 Eylül 2023'te başlayan kara saldırıları sonrası yaşanan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 366'ya yükseldi.