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Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanana Yarden Zakay isimli askerin tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtildi.

Dünya
  • 01.11.2024 13:04
  • Giriş: 01.11.2024 13:04
  • Güncelleme: 01.11.2024 13:04
Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü
Fotoğraf: AA /Arşiv

İsrail ordusu, eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada yaralanan bir askerin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yarden Zakay isimli askerin 17 Eylül'de Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralandığı belirtildi.

Zakay'ın tedavi gördüğü hastanede bugün öldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne 27 Eylül 2023'te başlayan kara saldırıları sonrası yaşanan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 366'ya yükseldi.

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