Gazze'deki halk temiz içme suyuna erişemiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmesi ve Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kalması sonucu halk temiz içme suyu bulmakta zorluk çekiyor.

Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durduran İsrail, 9 Mart Pazar günü de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararı aldı.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı sorunları daha da kötüleştirdi.

ENERJİ KESİNTİSİ KARARI

Ekim 2023'ten bu yana elektriklerin kesik olduğu Gazze'de ateşkesin ardından bir miktar yakıt girişine izin verilmesiyle kriz kısmen hafifletilmiş olsa da sınır kapılarının yeniden kapanmasıyla yeniden karanlık günlere dönüldü. Enerji kesintisi kararı, temiz içme suyu krizini de beraberinde getirdi.

SU ARITMA TESİSİNİN FAALİYETLERİ DURMA NOKTASINDA

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisi, İsrail'in elektrik kesintisi kararının ardından devre dışı kalarak kapasitesinin büyük kısmını kaybetti.

Tesis, daha önce İsrail'den elektrik alan tek kurumken, bölgeye "elektrik tedarikinin kesilmesiyle" faaliyeti durma noktasına geldi.

Su krizinin giderek arttığı bölgede halk içme suyu bulmakta büyük bir sıkıntı çekerken, söz konusu kriz, salgın hastalıklara da davetiye çıkarıyor.