Gazze'deki hava saldırılarında ölen BM personeli sayısı 11'e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Anladığım kadarıyla UNRWA çalışanları Filistinli komşularıyla aynı koşullarda, yani hava saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybetti." diyen Dujarric, tam koşullar hakkında ilave bilgisi olmadığını bildirdi.

Dujarric, "Cumartesi gününden bu yana Gazze'de 11 UNRWA çalışanı ve 3 öğretmen hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Aynı zamanda 30 UNRWA öğrencisi de hayatını kaybederken, 8'i yaralandı." bilgisini paylaştı.

UNRWA sığınaklarının aşırı dolmaya başladığına dikkati çeken Dujarric, BM personelinin yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.