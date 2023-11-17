Gazze'deki hükümet, can kaybı ve yaralı sayılarını güncelleyemiyor

Gazze'deki hükümet, haftalardır İsrail'in yoğun bombardımanı ve işgal harekatına maruz kalan bölgede ilgili makamların can kaybı ve yaralılarla ilgili güncel sayıları açıklayamadığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana günlük olarak açıklanan can kaybı ve yaralı sayıları ile yıkıma ilişkin diğer bilgiler dün ve bugün güncellenemedi.

Medya ofisinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bölgede her gün yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken istatistik departmanlarının son ve kesin bilgileri toparlayamadığı ifade edildi.

Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son bilgilerin verilemediği basın açıklamasında daha çok İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları üzerinde duruldu.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana hastaneler ile sağlık çalışanlarının İsrail'in hedef tahtası haline geldiği kaydedilen açıklamada, 25 hastane ile 56 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun sağlık hizmetinden mahrum edildiği vurgulandı.

İsrail'in, El-Ehli Baptist, Kudüs, Endonezya, Türk-Filistin Dostluk, Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerine saldırılar düzenleyerek ve baskınlar yaparak hastaları zorla hastanelerden çıkardığı ifade edildi.

Şifa Hastanesinin İsrail askerleri tarafından işgal edildiği belirtilen açıklamada, birkaç gün içinde hastanede böbrek hastası, prematüre bebekler ve yoğun bakım hastalarından 48'inin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin (sabit, hücresel ve internet) kesilmesiyle İsrail'in hastanelere ve sivillerin yaşadığı evlere yönelik işlediği savaş suçlarını örtbas etmek istediğine işaret edilen açıklamada, hastanelere ve yardım merkezlerine tıbbi malzeme ile diğer yardım girişlerinin yapılması için Refah Sınır Kapısı'nın nihai olarak açılması çağrısı yapıldı.