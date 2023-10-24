Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 870'i çocuk 1550 kayıp ihbarı aldıklarını açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 870'i çocuk bin 550 kayıp ihbarı aldıklarını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kidra, İsrail'in saldırıları başladığından beri 870'i çocuk olmak üzere bin 550 kayıp ihbarı aldıklarını belirterek, kayıpların hâlâ yıkılan binaların enkazı altında olabileceğini öne sürdü.

Eşref el-Kidra ayrıca Gazze'deki sağlık krizine de değinerek "Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin tamamen çöktüğünü duyurdu" dedi.

AP'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü itibariyle Gazze'deki toplam 35 hastaneden 12'sinin çalışmadığını açıkladı. Gazze'deki 72 sağlık tesisinden 46'sının, yani yüzde 64'ünün, çoğu Gazze şehri ve kuzey Gazze'de olmak üzere, çalışmadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte can kaybının 704 artarak 5 bin 791’e yükseldiğini de duyurdu.