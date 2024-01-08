Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında son 24 saatte Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü ve 99 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinlinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

1.9 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini bildirdi.