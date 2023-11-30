Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail 26 sağlık personelini alıkoymayı sürdürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 26 sağlık personelini alıkoymaya devam ettiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık personellerini alıkoymaya devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Şifa Tıp Kompleksi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 26 sağlık personelini hâlâ alıkoyuyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, tüm uluslararası kuruluşlara, alıkonulan sağlık personelinin serbest bırakılması için ciddi şekilde ve derhal çalışmaları çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi 23 Kasım'da alıkoyduğu bildirilmişti.