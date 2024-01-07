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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef alıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.

Dünya
  • 07.01.2024 22:57
  • Giriş: 07.01.2024 22:57
  • Güncelleme: 07.01.2024 23:08
Kaynak: AA
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef alıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'larla hastane binası ile avlusuna yoğun şekilde ateş açıldığı ve hareket eden herkesin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, İHA saldırısıyla hastaları ve sağlık çalışanlarını korkuttuğu aktarılan açıklamada, hasta ve yaralıların ateş altındaki hastaneden kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinin hizmet dışı kalmasının, Gazze'nin orta kesimindeki binlerce yaralı ve hastanın ölüme terk edilmesi anlamına geleceği uyarısında bulunuldu.

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