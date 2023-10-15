Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan dünyaya "sağlık ekibi gönderin" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı hatırlatılarak, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Acil yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tüm uzmanlık alanlarından gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi talebiyle dünya ülkelerine acil yardım çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.