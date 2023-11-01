Gazze'deki yaralılardan ilk grup Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a giriş yaptı

Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Dünya 01.11.2023 20:37 Giriş: 01.11.2023 20:37

Güncelleme: 01.11.2023 20:40 Kaynak: AA

A- A A+

FOTOĞRAF: AA

Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a giriş yapan yaralılar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Gazze'deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı'nda karşılandık." ifadelerine yer verildi. Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı kaydedildi. Gazze'den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117'sinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. BM: Genel Sekreter, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısı karşısında dehşete düştü