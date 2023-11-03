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Gazze'den 30'dan fazla Alman vatandaşı tahliye edildi

Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşın bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu.

  • 03.11.2023 21:44
  • Giriş: 03.11.2023 21:44
  • Güncelleme: 03.11.2023 21:47
Kaynak: AA
Gazze'den 30'dan fazla Alman vatandaşı tahliye edildi
AA

Almanya, Gazze'den 30'dan fazla Alman vatandaşını tahliye etti 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi X hesabından duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Refah Sınır Kapısı'ndan iyi haber. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşı bugün Gazze'den ayrılabildi." ifadesine yer verildi.

Kahire'deki Alman Büyükelçiliğinin Gazze'den ayrılan Almanlarla ilgilendiği bilgisi paylaşılırken bölgeden daha fazla Alman vatandaşın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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