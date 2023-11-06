Gazze'den Mısır'a tahliye edilen yaralıların İsrail saldırılarından korunması talebi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, tedavi için Mısır'a yaralı taşıyan ambulansların, İsrail saldırılarına maruz kalmaması için Birleşmiş Milletlere (BM) ait araçların eşlik etmesini istedi.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır'da tedavi görmek üzere daha önce Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkan ambulansların hedef alındığı hatırlatıldı.

İsrail'in muhtemel saldırılarından korunması için Gazze'den yola çıkan konvoylara Refah Sınır Kapısı'na kadar Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve BM'ye ait araçların eşlik etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun yaralılar dahil 4 günden beri Gazze'nin kuzeyinden güneyine kimsenin geçişine izin vermediği ifade edildi.