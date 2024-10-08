Gazze halkı katlediliyor: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e ulaştı!
İsrail'in 368 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 965'e yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 56 Filistinli öldü, 278 Filistinli yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 41 bin 965'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 368 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
SON 24 SAATTE 56 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 56 kişinin öldüğü, 278 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 965'e, yaralı sayısının 97 bin 590'a yükseldiği kaydedildi.