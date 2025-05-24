Gazze Hükümeti: İsrail'in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in yardımların girişini kasıtlı olarak engellediği ve bu durumun başta hastaneler ve fırınlar olmak üzere hayati tesisleri felç ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Gazze’deki fırınların yüzde 90’ından fazlası çalışamaz hale geldi. Yüz binlerce ton gıda malzemesi Gazze dışında bozuldu. İsrail’in uyguladığı açlık politikası nedeniyle son 80 günde 326 Filistinli yaşamını yitirdi.

Medya Ofisi, İsrail’in sadece az sayıda yardım tırının girişine izin verdiğini, bunların da ciddi kısıtlamalarla karşılaştığını ve yardımları korumaya çalışan ekiplerin hedef alındığını, son olarak 6 görevlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, ihtiyaçları karşılamak için 84 gün boyunca yaklaşık 46 bin yardım tırının girmesi gerektiği, ancak bunun yalnızca yüzde 1’inin gerçekleştiği ifade edildi.

Ofis, 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının sağlık hizmeti yetersizliğinden öldüğünü, 300'den fazla düşük vakasının da kaydedildiğini duyurdu.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin Hükümeti, derhal müdahale edilmesini, sınır kapılarının açılmasını ve yeterli yardımın ulaştırılmasını talep etti.