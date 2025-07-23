Gazze için 25 ülkeden ‘‘ateşkes’’ talebi

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Fransa, Japonya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 22 ülke önceki gün yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail’in bombalamaya devam ettiği Gazze’deki çatışmanın “derhal” sona erdirilmesini istedi. 21 aydır süren saldırılarda çoğu sivil 59 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Dışişleri bakanlarının bildirisinde “Gazze’de sivillerin çektiği acı kabul edilemez boyutlara ulaştı” denilerek gıda yardımın engellenmesini ve çocukların da Tel Aviv tarafından hedef alınmasını kınadı.

Öte yandan, AB 15 Temmuz’da Brüksel’de toplansa da İsrail’e yaptırım uygulama kararı alamadı. Bu hafta Avrupa Dış İlişkiler Servisi, İsrail’in Ortaklık Anlaşması’ndaki insan hakları maddelerini ihlal ettiğini belgeleyen bir rapor sundu. Ancak toplantıda İsrail’e yaptırım uygulanmasını isteyen İspanya, İrlanda ve Slovenya’nın çağrısı, Almanya ile Avusturya’nın yoğun itirazları nedeniyle sonuçsuz kaldı.