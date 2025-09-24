Gazze için sanatsal direniş

Kültür Sanat Servisi

2024'te Gazze’den başlayan ve 40’I aşkın ülkeye yayılan Gazze Bienali İstanbul’da. Depo İstanbul’daki Gazze Bienali – İstanbul Pavyonu 8 Kasım’a dek ziyaret edilebilir. Küratörlüğünü House of Taswir’in Gazze Bienali sanatçılarıyla birlikte üstlendiği sergide Gazze ve Filistin’in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50’den fazla sanatçının eserleri yer alıyor.

2024'te Gazzeli sanatçılar, Ramallah Al Risan dağındaki Forbidden Museum of Jabal Al Risan işbirliğiyle sanatsal direniş eylemi olarak Gazze Bienali’ni kuşatma altındaki bir kumsaldan başlattılar. Gazze’yi korkunç bir yıkıma sürükleyen soykırımcı savaş, zorla dayatılan kıtlık, Gazze ve Filistin’i hapseden kapalı sınırlar nedeniyle Gazzeli sanatçıların hemen hiçbiri seyahat edemiyor, eserleri fiziksel olarak nakledilemiyor. Buna yanıt olarak İstanbul Pavyonu, Gazzeli sanatçılar kolektifiyle ortak yaratım, hayalet yazarlık, tele-söyleşiler ve işbirliğine dayalı enstalasyonlar yoluyla sergi pratiklerini yeniden düşünüyor.

Başlangıcından bu yana yirmiden fazla uluslararası sanatçı, Filistinli sanatçıları desteklemek üzere eserlerini bağışlayarak Gazze Bienali - İstanbul Pavyonu’na katıldı. Alfredo Jaar, Walid Raad, Shirin Neshat, Elisabeth Masé, Silvina Der Meguerditchian, Furkan Akhan, Khaled Tanji, Ghayath Almadhoun, Christine Gedeon, Michael Barenboim sergiye katılan bu sanatçılardan bazıları.

Video portreler, cep telefonu diyalogları, duvar yazıları, bir düşünürler masası, bir şiir festivali ve Yakınlıklar ve Uzak İşbirlikleri Müzesi’nin ortaya çıkışı, sergide yer alacak farklı formatlardan bazıları.

Bienal’in 7 haftası boyunca film gösterimleri, şiir akşamları ve Gazzeli sanatçılarla yerinde sohbetlerden oluşan bir kamusal program düzenleniyor. Gülen Güler ve Khaled Tanji’nin moderatörlüğünde her cumartesi Depo İstanbul’da düzenlenecek film gösterimlerinde başta Filistinli sinemacılar olmak üzere birçok yönetmenin kısa filmleri izleyiciyle buluşurken mümkün olduğu takdirde yönetmen söyleşileri de yapılacak.