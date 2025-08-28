Gazze işgal altında: İsrail, Zeytun Mahallesi'nde 1500'den fazla evi yıktı

İsrail'in, 6 Ağustos'tan bu yana Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde 1500'ün üzerinde evi tamamen yıktığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, ay başında Gazze kentini işgal planını onaylayan İsrail'in kentte yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in 6 Ağustos'ta başlattığı kara harekatından bu yana, Zeytun Mahallesi'nde 1500'den fazla evin tamamen yıkıldığını ve mahallenin güneyinde ayakta hiçbir bina kalmadığını bildirdi.

İsrail ordusunun, iş makinelerinin yanı sıra bomba yüklü robotlar kullanarak günde 7 yeri patlattığını, "Quadcopter" tipi dronlarla da evlerin çatılarına patlatıcılar attığını aktaran Basal, bu silahların yıkımın boyutunu artırdığını belirtti.

Basal, mahalle sakinlerinin yüzde 80'inin Gazze kentinin batısı ya da kuzeyine göç ettiğini ifade etti.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.