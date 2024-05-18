Gazze kan gölüyken ‘Soykırım yok’ diyor

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İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarını sürdürürken Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e açılan soykırım davasına yönelik ek tedbirler görüşüldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistin Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail ordusunun 6 gündür kara saldırılarını sürdürdüğü Cibaliya Mülteci Kampı'ndan hastanelere şu ana kadar 93 Filistinlinin cansız bedeninin ulaştırıldığını, yol kenarlarında ve enkaz altında hala çok sayıda ceset bulunduğunu ancak saldırılar nedeniyle cenazelere erişilemediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları sebebiyle yerinden edilenlerin sayısının 630 bini geçtiğini aktardı. Açıklamada, Filistinlilerin gittiği Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’taki koşulların oldukça zor olduğu ve aşırı derecede kalabalıklaştığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise, ABD’nin insani yardım girişi için Gazze Şeridi açıklarına kurduğu yüzer iskeleye ulaşan ilk yardım sevkiyatının karaya çıktığını bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenlediği, bir Hizbullah mensubu ve 2 Suriye uyruklu çocuğun öldüğü bildirildi. İsrail ordusu ise Lübnan'dan İsrail tarafına 75 roket atıldığını, bunun 8 Ekim'den bu yana en yoğun saldırılardan biri olduğunu bildirdi.

REFAH SON ADIM

İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını geri dönülmez şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD’den talep ettiği ek tedbirlere ilişkin duruşmalar ikinci gününde devam etti.

İsrail Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam da Güney Afrika’nın suçlamalarının “gerçeklerden ve koşullardan kopuk” olduğunu” belirterek davanın “soykırım suçlamasıyla alay ettiğini” söyledi. Noam, “Gazze’de trajik bir savaş var ama soykırım yok” dedi.

Güney Afrika adına söz alan temsilciler, duruşmaya konu olan İsrail'in Refah'taki eylemlerinin, "Gazze'nin ve Filistin halkının yok edilmesine yönelik son adım" şeklinde değerlendirdi. Güney Afrika'nın Hollanda Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela ise mahkemeden İsrail'e “derhal, tamamen ve koşulsuz olarak İsrail’in Gazze’nin tamamından çekilmesi" emrini vermesini talep etti.