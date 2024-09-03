Gazze'nin aşı kampanyasının ikinci gününde yaklaşık 159 bin çocuk aşılandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik aşı kampanyasına halkın rağbet ettiği ifade edildi.

Kampanyanın ikinci gününde Gazze'nin orta kesiminde 158 bin 992 çocuğun aşılandığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.