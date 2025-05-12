Gazze savaşı askeri yollarla çözülmez

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kudüs’te İsrail’in sürdürdüğü savaşı eleştirdi. Wadephul, Almanya’nın İsrail’in güvenliğini garanti altına almak için her şeyi yapacağını belirtmesine rağmen, bu durumun eleştiri haklarını ortadan kaldırmadığını ifade etti. Wadephul, “Bu çatışmanın yalnızca askeri yollarla kalıcı biçimde çözülebileceğine inanmıyorum” dedi.

Almanya’nın İsrail’i eleştirmesinin Yahudi düşmanlığıyla karıştırılmaması gerektiğini belirten bakan, bu çizginin hassasiyetle korunmasının önemine dikkat çekti.

TEK ÇÖZÜM DİPLOMASİ

Wadephul, İsrail’in tüm hedeflerine askeri yollarla ulaşabileceğinden emin olmadığını ve bu yöntemin uzun vadede ülkenin güvenliğine hizmet edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi, ciddi bir ateşkes müzakeresine dönülmesi çağrısında bulundu.

Almanya’nın önceliğinin rehinelerin serbest bırakılması olduğunu yineleyen Wadephul, Gazze’nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunun altını çizdi.

“Gazze’nin yeniden inşası için Hamas’ın dışında siyasi bir çözüm bulmamız gerekiyor” diyen Wadephul, bölgedeki sorunun çözümünün yalnızca diplomasiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Öte yandan İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan yüzlerce kişi, Gazze’deki 59 İsrailli rehinenin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.