Gazze Şeridi karanlığa gömüldü
İsrail’in saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.
Kaynak: İHA
İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail’in düzenlediği bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi’nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.
Saldırılarda Gazze Şeridi’ndeki elektrik altyapısı büyük hasar alırken, halk elektrik ihtiyacını jeneratörler ile sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan, İsrail de Hamas’ın saldırıların ardından Gazze Şeridi’ne sağlanan elektrik akışını kesmişti.