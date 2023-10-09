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Gazze Şeridi karanlığa gömüldü

İsrail’in saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.

Dünya
  • 09.10.2023 23:56
  • Giriş: 09.10.2023 23:56
  • Güncelleme: 09.10.2023 23:57
Kaynak: İHA
Gazze Şeridi karanlığa gömüldü
FOTOĞRAF: İHA

İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail’in düzenlediği bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi’nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.

Saldırılarda Gazze Şeridi’ndeki elektrik altyapısı büyük hasar alırken, halk elektrik ihtiyacını jeneratörler ile sağlamaya çalışıyor. 
Öte yandan, İsrail de Hamas’ın saldırıların ardından Gazze Şeridi’ne sağlanan elektrik akışını kesmişti.

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