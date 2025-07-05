Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin kritik bölümleri kapanabilir

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerindeki hayat kurtarıcı bölümlerin faaliyetlerini durdurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastanelerdeki jeneratörlerin çalıştırılması için ihtiyaç duyulan yakıt sıkıntısı krizinin, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanmaya devam ettiği aktarıldı.

KRİTİK YARALI HASTA SAYISI ARTTI

Hastanelere gelen kritik yaralı hastaların sayısının artmasının, hayati önem taşıyan bölümlerin çalıştırılması için elektrik jeneratörlerinin sürekli çalışır durumda tutulması ihtiyacını artırdığı belirtilen açıklamada, bu durumun, İsrail'in hastanelerin çalışması için yeterli miktarda yakıt girişine izin vermeme politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle hastanelerdeki hayat kurtarıcı bölümlerin faaliyetlerine son verileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili makamlara, acil müdahale ederek, elektrik jeneratörlerinin çalışması için gerekli yakıtın girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yinelendi.