Gazze üzerinden ÇEDES’e meşruiyet

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda “ÇEDES Gazze İçin Seferber” temalı kermes düzenlenmek istemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Filistin halkının acısı ortadayken, iktidarın Filistin meselesindeki ikiyüzlülüğü ve bu acı üzerinden ÇEDES’i meşrulaştırma çabalarını kabul etmiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Filistin’de, Gazze’de çocuklar, kadınlar ve masum insanlar emperyalist ve siyonist politikaların kurbanı oluyor. Halkların kanı üzerinden, İsrail yayılmacılığı Filistin halkına soykırım uyguluyor” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de halkın büyük çoğunluğunun Gazze halkına yönelik saldırılara tepki gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“AKP iktidarı hamaset dolu söylemleri ile Filistin halkının yanında olduğunu söyleyip, diğer taraftan İsrail ile ekonomik, askeri ve politik ilişkilerine devam ediyor. Filistin halkının yanında olmak demek İsrail ile ticareti sürdürmek değil, emperyalist politikaların aracına dönüşmüş askeri üsleri kapatmak demektir. Tüm Ortadoğu’da halkların üzerinde yürütülen savaş politikalarına karşı olunmadığı sürece, söylenen sözler sadece hamasetten ibaret olacaktır.”

İKTİDAR PROJESİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 20 Ekim tarihli yazısıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda okullarda ‘ÇEDES Gazze İçin Seferber’ temalı kermes yapılarak para toplanmasını istediği vurgulanan metinde, ÇEDES Projesi’nin geçmiş uygulamaları hatırlatılarak şöyle denildi:

“ÇEDES Projesi yeni ortaya çıkmış bir uygulama değildir. Din görevlilerinin okullarda görev alması, öğretmenlik yetkisinin tarikat-cemaat çevreleriyle paylaşılması, her okula bir vaiz-imam atanması gibi uygulamalarla gündeme gelmiş; akıl ve bilim dışı bu uygulamalar hem velilerin hem öğretmenlerin tepkisini çekmiştir. ÇEDES, eğitim kurumlarını dini referanslarla kuşatmayı, laik ve bilimsel eğitim hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir iktidar projesidir.”

“Halkın Filistin ve Gazze’de yaşananlara karşı geliştirdiği duyarlılığı ‘ÇEDES Gazze İçin Seferber’ diyerek ÇEDES projesine meşruiyet kazandırma girişimi ise bu samimiyetsizliğin yeni bir göstergesidir. Filistin meselesini ve Gazze katliamını kullanarak ÇEDES’e meşruiyet kazandırma anlayışını kabul etmiyoruz.”

İZİN VERMEYECEĞİZ

Açıklamanın devamında, “Emperyalizmin savaş politikalarının bir sonucu olan Gazze’deki insanlık dramının yanında olmak temel bir insani görevdir. Ancak toplumun bu duyarlılığını ÇEDES projesinin aracı haline getirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz” denildi.

Açıklamada son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Filistin halkının yaşadığı katliam karşısında vatandaşların gösterdiği tepkiyi istismar ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Filistin halkına yardım toplama bahanesiyle, okullarımızı cemaat ve tarikatların cirit attığı bir yere dönüştürecek ÇEDES projesini kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz. AKP iktidarının dini referanslarla eğitim alanını kuşatan laik, bilimsel eğitim karşıtı, her okula bir imam, vaiz görevlendirmek istediği ÇEDES projesini, Filistin halkına yardım duygularımızın arkasına gizleyerek uygulayamazsınız.”