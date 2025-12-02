"Gazze'ye gidecek yardım paraları çalındı" iddiası: Hamas, İstanbul merkezli vakfı işaret etti

Türkiye merkezli Ümmet Vakfı'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Mısırlı araştırmacı Maher Farghali, 30 Kasım Pazar günü Gazze için yardım toplayan dernek ve vakıflar hakkında bir rapor yayımladı. Farghal, raporda, "Müslüman Kardeşler"in (İhvan) Gazze Şeridi için düzenlenen tek bir yardım kampanyasından 500 milyon dolar çaldığı iddiasında bulundu.

Raporda, "Müslüman Kardeşler" tarafından kurulan Ümmet Vakfı'nın Gazze adı altında düzenlenen tek bir bağış etkinliğinde toplanan yarım milyar dolara el koymaktan sorumlu olduğu belirtildi. Ümmet Vakfı'nın 2013 yılından bu yana Türkiye merkezli olarak faaliyet gösterdiği ve "dini figürler" tarafından denetlendiği ifade ediliyor.

Hamas ise geçtiğimiz yıl ocak ayında yaptığı açıklamada Gazze için yardım toplayan ancak kendileriyle ilişkisi olmayan vakıf ve dernekleri duyurmuştu.

Açıklamada kısaca şunlara yer verilmişti:

"Uzun süreden beri bünyemizde bulunan bazı kurumlar, belli şahıslar tarafından el konulmak suretiyle bünyemizden kopartılmıştır. Bu kurum ve derneklerin ana hedefi, Filistin ve Kudüs’e hizmet etmekken maalesef artık bazı kişilerin şahsi menfaatlerini sağlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ne yazık ki toplanan bu yardımlar sahiplerine ve belirtilen amaca hizmet etmemiştir. Bu durumu bu şekilde yazılı bir mektupla sizlere bildirmek zorunda kaldığımız için son derece üzgünüz. Bu şahıslar yıllarca bünyemizde hizmet vermiş olmasına rağmen , teşkilatımıza ait bazı derneklere el koymak suretiyle ana çizgisinden çıkarak artık paralel bir yapı oluşturmuş ve sadece şahsi menfaatleri için yaralı Kudüs ve Gazze halkının acılarını istismar ederek yardım kampanyaları düzenlemişlerdir. İki yıl boyunca söz konusu şahıs ve kurumlardaki sorunları gidermek için gayret etmemize rağmen, sorumlu şahısların art niyetleri sebebiyle ıslah yönündeki çabalarımız bir neticeye ulaşamamış olup; bu dernek ve şahısların tarafımızla tüm ilişkilerinin kesildiğini ve artık herhangi bir bağımızın kalmadığını büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız."

Açıklamanın devamında söz konusu vakıf, dernek ve kişiler şöyle sıralandı:

* Ümmet Vakfı.

* Uluslararası Minberi Aksa Derneği.

* Hepimiz Meryemiz Derneği

- Şahıslar:

* Saeed Abu Al-Abd “Yazid Nofal”.

* Fouad Al-Zubaidi.

* Ahmed ALOmari.

* Khaldoun Hegazy.

* Samir Saeed.

* Abdullah Samir.

* Zaid Al-Eis İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ HAMAS Cumartesi 15 Recep 1445

"TÜRKİYE'DE KONFERANSLAR DÜZENLEDİLER"

Araştırmacı Farghali'ye göre Ümmet Vakfı, son günlerde El Cezire'de çalışan medya figürlerinin yanı sıra akademisyenler ve din adamlarını da içeren geniş çaplı bir pazarlama çalışması yürütüyor. Farghali Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu çalışma uydu kanallarına, yazılı basına ve çevrimiçi mecralara yayıldı; insanları bağış yapmaya teşvik etmek için Türkiye'de konferanslar düzenlediler" ifadelerini kullandı.

ÜMMET VAKFI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Vakfın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde "Müslüman alim ve aydınların teşvik ve destekleriyle Kasım 2013 yılında kurulduğu" belirtiliyor.

Ümmet Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Haldun Hejazi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını Tevfik Yazıcılar yürütüyor. Vakfın yönetim kurulu üyeleri ise Aslan Öztürk ve Sameer Saeed Mohammad Issa Sameer Saeed Mohammad Issa.

İnternet sitesindeki bilgilere göre, merkezi İstanbul'un Fatih ilçesi olan Ümmet Vakfı'nın kuruluş amacı ise şu kelimelerle ifade ediliyor:

"Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı, savunmak ve muhafaza etmek, tüm Ümmet için farzı kifaye olup, bu farzın birileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. İslam’ın ilk kıblesi, ikinci mescidi ve üçüncü haremi olan MESCİD-İ AKSA’yı içinde barındıran, Peygamberler diyarı Kudüs şehrinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz; orayı terk etmeden, Ümmet adına bu farzı gerçekleştirmek için, nöbet görevi üslenmiş, oranın muhafazası için; canı, kanı ve malı uğruna olağanüstü mücadele vermektedir.

Tüm İslam Ümmetinin de bu farzın yerine gelmesi için çalışan bu kardeşlerine, maddi ve manevi destek vermeleri gerekmektedir. Ümmet Vakfı bu duygu ve düşüncelere binaen, Ümmet adına Ümmet için, Mübarek Kudüs’te nöbet görevi yapan Müslüman Kardeşleri için, Mübarek Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya hizmet için, Müslüman alim ve aydınların teşvik ve destekleriyle Kasım 2013 yılında kurulmuştur."

FATİH BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ

İnternet sitesinde yer alan detaylara göre vakfın yöneticileri İlim Yayma Cemiyeti, Şefkat Koleji, Anadolu Gençlik Derneği, Yedi Hilal Derneği, Beyazgül Derneği gibi gerici derneklerde etkinlik yapıp ve Filistin'i anlatıyor.

Öte yandan 30 Mayıs'ta Ümmet Vakfı’nın da paydaşı olduğu "Kutlu Fetih, Kutlu Peygamber Platformu" Fetih Yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik Fatih Belediyesi'nin de desteğiyle gerçekleştirildi.