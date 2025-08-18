Gazze'ye son üç günde sadece 266 yardım TIR'ı giriş yapabildi

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 3 günde bölgeye en az 1800 yardım TIR'ının girmesi gerekirken sadece 266 TIR'ın geçişine izin verildiğini belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 3 günde (cuma, cumartesi, pazar) Gazze Şeridi'ne toplam 266 yardım TIR'ı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 1800 TIR'ın girmesi gerekiyordu" ifadeleri kullanıldı.

12 BİN 200 YARDIM TIRINDAN YALNIZCA 1937'SİNE İZİN VERİLDİ

İsrail'in "Filistin halkının direnişini kırmak için aç bırakma ve kaos ortamı yaratma politikası izlediği, kasıtlı şekilde oluşturulan bu güvensizlik ortamında, yardımların çoğunun yağmalandığı" aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne son 22 günde 12 bin 200 yardım TIR'ı girmesi gerekirken sadece 1937'sinin girişine izin verildiği kaydedildi.

"Bölgeye giren yardımların asgari düzeydeki ihtiyaçların sadece yüzde 15'ine denk geldiği, bu miktarın da yağmalandığı ya da çalındığı" vurgulandı.

İsrail'in, "Gazze'ye yeterli miktarda yardım TIR'ının girişini engellediği, sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını baltaladığı" ifade edildi.

GÜNLÜK 600 TIRDAN FAZLASINA İHTİYAÇ VAR

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'nde halkın asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 600'den fazla TIR'ın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu insani felaketin sorumluluğunun, İsrail ve müttefiklerine ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletlere (BM), uluslararası topluma "sınır kapılarının açılması, insani yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.