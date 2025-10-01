Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi: Birçok aktivist gözaltına alındı

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalede bulundu.

Filo tarafından yapılan açıklamada, müdahalenin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, "Gemilerimiz hukuka aykırı şekilde durduruluyor. Kameralar kapalı ve gemilere askeri personel girdi. Gemideki tüm katılımcıların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için aktif olarak çalışıyoruz" denildi.

Yetkililer, İsrail donanmasının müdahale öncesinde gemilerin iletişimini kasten keserek yardım çağrılarını ve canlı yayınları engellemeye çalıştığını da ifade etti. Müdahale sırasında bazı teknelerle iletişim tamamen koparken, durumları hakkında henüz net bilgi bulunmadığı belirtildi.

"BU BİR KORSANLIK EYLEMİDİR"

Filoda bulunan Karma isimli teknedeki İtalyan aktivist Paolo Romano, yakınlarına gönderdiği mesajda tutuklandığını bildirdi. Mesajda, "Bu tutuklama yasadışıdır: bu bir korsanlık eylemi, uluslararası hukukun ihlali, bir kaçırmadır" ifadelerine yer veren Romano, İtalya hükümetini sessiz kalmakla eleştirdi.

İsrail’in müdahalesi sonucu Alma, Sirius ve Adara teknelerine el konulduğu, Handala, Piccy ve Karma teknelerindeki yolcuların ise tutuklandığı açıklandı. Tutuklananlar arasında Kolombiya delegasyonunun da bulunduğu bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Aktivist Greta Thunberg'in görüntülerini paylaşarak, "Hamas-Sumud filosuna ait çok sayıda gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları güvende ve sağlıklılar" açıklamasını yaptı.

FİLO YOLA DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen, müdahaleye uğramayan bazı teknelerin Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiği ve şu anda kıyıya yaklaşık 60 deniz mili mesafede bulunduğu belirtildi. Filo, uluslararası toplumu bu müdahaleye karşı sessiz kalmamaya çağırarak, tüm katılımcıların güvenliği için acil diplomatik adımlar atılmasını istedi.

AVRUPA'DA GENEL GREV ÇAĞRISI

Olayın ardından, başta İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sendikalar, 3 Ekim Cuma günü genel greve gitme kararı aldı. Grev çağrıları, Küresel Sumud Filosu’yla dayanışma göstermek ve İsrail’in müdahalesini protesto etmek amacıyla yapıldı.