Gazze yönetiminin verileceği iddia edilmişti: Hamas'tan "Tony Blair" açıklaması

Hamas, eski İngiltere Başbakanı'nı Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirerek "İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir" açıklamasında bulundu.

Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Blair’i Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirdi. Bedran, Blair’i özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak Savaşı sürecindeki rolü nedeniyle eleştirerek, “İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” dedi.

Tony Blair’i ‘şeytanın kardeşi’ olarak tanımlayan Bedran, Blair'in Filistin davasına, Araplara veya Müslümanlara hiçbir fayda getirmediğini belirtti.

Bedran, Gazze ve Batı Şeria’daki meselenin ancak ulusal bir uzlaşı ile çözülebileceğini vurgulayarak, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU? Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni bir yönetim kurma ve sonra kontrolü Filistin'e geri verme planını yürütecek isim olarak, Blair'in seçildiği belirtilmişti. Blair'in "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)" adı verilecek oluşumu yöneteceği, Gita'nın Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak için Birleşmiş Milletler'den yetki talep edeceği de iddia edilmişti. Gazze için Doğu Timor ve Kosova'daki geçiş süreçlerine benzer bir yapının oluşturulacağı belirtilirken Gita yönetim merkezinin önce Mısır'da, ardından Gazze Şeridi'nde yer alacağı öne sürülmüştü. Gita yönetiminde 7 ila 10 arasında üye bulunacağı, başında Blair'in yer alacağı ekipte en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve finansal alanda tecrübesi bulunan uluslararası üyelerin çalışacağı bildirilmişti. Yönetimde güçlü bir Müslüman temsili olacağı da belirtilirken Blair'in ofisinden BBC'ye açıklama yapan bir sözcü, Blair'in Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceğini kaydetmişti. Başbakanlığı bıraktığı 2007'den sonra ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair, ağustosta Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda bölgenin geleceğini ABD Başkanı Donald Trump'la ele almıştı.

IRAK İŞGALİNDE YER ALMIŞTI

Blair başbakanlığı döneminde 2003 Irak Savaşı'na İngiliz kuvvetlerini gönderme kararını almıştı.

Bu karar, savaşa ilişkin resmi soruşturmada ağır eleştirilere maruz kalmış ve Blair'in, Irak'ta kitle imha silahlarının üretildiğine dair kesin bilgiye sahip olmadan, hatalı istihbarata dayanarak hareket ettiği ortaya çıkmıştı.