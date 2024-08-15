Gazze’de ateşkes için tüm gözler Doha’da

Dış Haberler

Gazze Şeridi’nde can kaybı 40 bine yaklaşırken tüm dünyanın gözü Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlayacak ateşkes ve esir takası müzakerelerinde.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, müzakerelerin silahların susması için “son şans” olduğunu yazdı. ABD yönetiminin bugünkü görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı kaydedilen haberde yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi. Washington’un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail yönetimi, daha önce bugünkü müzakerelere heyet göndereceğini açıklamıştı. Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müzakereler için Katar’a gidecek İsrailli heyetle bir araya geldiğini yazdı.

HAMAS KATILMAYACAK

Hamas ise 2 Temmuz’da sunulan ve kabul ettikleri öneriye dayanmayan, yeni koşulların dayatıldığı herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini açıkladı. Reuters’a konuşan Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, “BM Güvenlik Konseyi kararı ile ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşmasını temel alan öneriye bağlı olduklarını ve bunun yürürlüğe gireceği bir mekanizma üzerinde derhal konuşmaya başlayacaklarını” söyledi. Zuhri, yeni müzakerelerin “işgalin yeni koşullar dayatmasına yol açacağını” vurguladı.