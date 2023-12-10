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Gazze’de can kaybı 18 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997’ye yükseldiğini açıkladı.

Dünya
  • 10.12.2023 20:37
  • Giriş: 10.12.2023 20:37
  • Güncelleme: 10.12.2023 20:38
Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 18 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997’ye, yaralı sayısının da 49 bin 229’a yükseldiğini bildirdi.

El-Kudra, son 24 saatte İsrail saldırılarında 297 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 550’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. 

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