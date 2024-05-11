Gazze’de can kaybı 34 bin 971’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971’e, yaralananların sayısı 78 bin 641’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971’e, yaralananların sayısı 78 bin 641’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’ne 218 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 34 bin 971’e, yaralı sayısının da 78 bin 641’e yükseldiği aktarıldı.