Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazze’de can kaybı 34 bin 971’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971’e, yaralananların sayısı 78 bin 641’e yükseldi.

Dünya
  • 11.05.2024 13:55
  • Giriş: 11.05.2024 13:55
  • Güncelleme: 11.05.2024 13:57
Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 34 bin 971’e yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971’e, yaralananların sayısı 78 bin 641’e yükseldi. 

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi’ne 218 gündür devam eden saldırılarda can kaybının 34 bin 971’e, yaralı sayısının da 78 bin 641’e yükseldiği aktarıldı. 

BirGün'e Abone Ol