Gazze’de can kaybı 45 bin 658’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 77 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 658’e yükseldi.
Kaynak: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 455 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 658’e, yaralı sayısının ise 108 bin 583’e yükseldiği bildirildi.