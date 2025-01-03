Gazze’de can kaybı 45 bin 658’e yükseldi



İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 455 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 658’e, yaralı sayısının ise 108 bin 583’e yükseldiği bildirildi.