Gazze’de can kaybı 48 bin 342’ye yükseldi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması sona ererken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da kara operasyonları gerçekleştiren İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik acımasız eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere 4 cansız bedenin ve 6 yaralının getirildiği aktarıldı.

Ateşkesten bu yana toplam can kaybının 116, yaralı sayısının ise 490’ı geçtiği bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 48 bin 342’ye, yaralı sayısı da 111 bin 809’a yükseldi.