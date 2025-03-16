Gazze’de can kaybı 48 bin 572’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde baskın ve saldırıları sürerken, bölgede hedef alınan binaların enkazında arama çalışmaları da sürüyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 14 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 15 sivilin de cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 51 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Son rakamların ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 48 bin 572’ye, yaralı sayısı ise 112 bin 32’ye yükseldi.