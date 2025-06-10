Gazze’de can kaybı 54 bin 981’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 kim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54 bin 981’e, yaralananların sayısı 126 bin 920’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 54 kişinin hayatını kaybettiğini, 305 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 4 bin 701 Filistinlinin öldüğü, 14 bin 879 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 163’e yükseldi

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 36 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 208’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ekmek mücadelesi verirken ölenlerin sayısı 163’e, yaralı sayısı ise bin 495’e yükseldi" denildi.