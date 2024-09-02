Gazze’de can kaybı artıyor; İsrail'de genel grev, mahkeme kararıyla sonlandırıldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786’ya ulaşırken, İsrail'de ise işçi sendikası Hisdatrut'un çağrısını yaptığı genel grev başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 332 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralı sayısının da 94 bin 224’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İSRAİL'DE GENEL GREV

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

İsrail'de sabah saatlerinden itibaren işçi sendikasının ilan ettiği genel grev kapsamında Ben Gurion Havalimanı'nda gidiş seferlerinin sabah 08.00-10.00 arası aksadığı, geliş seferlerinin ise çalıştığı belirtildi.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın bugün açık olduğunu ve 60 bin kişinin yolculuk yapmasının planlandığını belirterek, tüm hava yollarının yerel saatle 08.00-10.00 arası seferlerini yeniden planladığını söyledi.

Havalimanında gidiş seferleri için sabahın erken saatlerinde kontuarlarda kuyruklar oluştu. Havalimanının sefer ekranında bazı uçuşların rötar yaptığı ancak daha sonra seferlerin zamanında kalkmasının planlandığı görüldü.

DÜKKANLAR KEPENK İNDİRDİ

Batı Kudüs'teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi.

Tel Aviv'in merkezindeki Azrieli isimli AVM'deki dükkan ve işletmelerin yarısından fazlasının greve katılarak kepenk indirdiği ancak kalanlarının bugün çalıştığı belirtildi.

Bazı toplu taşıma otobüs şirketleri ve raylı seferlerin öğlen 12.00'ye kadar çalışmayacağı, bazı şehirlerde de tren ve tramvayların düşük kapasite çalıştığı aktarıldı.

İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin bugün greve katıldığı kaydedildi.

ULUSAL BANKALAR, VERGİ İDARESİ, BELEDİYELER...

Bazı üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra bazı ulusal bankaların da bugün greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da bugün işe gitmeyeceği ifade edildi.

Hastanelerin hafta sonu düzeninde çalışacağı, anaokulu ve kreşlerin kapanacağı, okullarınsa yarım gün eğitim yapacağı aktarıldı.

İsrail'de sigorta, alışveriş merkezi işletmecileri, tekstil, telekomünikasyon gibi birçok sektörden özel şirketlerin de bugün greve katıldığı ve hükümeti "siyasi ve ekonomik tablo" nedeniyle eleştirdiği bildirildi. İsrail genelinde bazı AVM'lerin bugün kapalı olduğu görüldü.

Öte yandan, grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişinin hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptığı bildirildi.

HÜKÜMETTEN MAHKEMEYE BAŞVURU

Bu arada, İsrail'de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil "siyasi amaçla" yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesi'ne başvurdu.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in talebiyle yapılan başvuruda "grevin devletin işleyişini aksattığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlikte ülkenin içinden geçtiği olağanüstü halde aksamaya yol açtığı" ifade edildi.

Mahkemenin bugün öğlen saatlerinde toplanarak devletin sunduğu "grevin durdurulması" talebini görüşeceği belirtildi.

Hükümetin yaptığı başvuru üzerine Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, Ulusal İşçi Mahkemesi'ne grevin bugün yerel saatle 18.00'de sona ereceğini bildirdi.

MAHKEMEDEN 'GREVİ SONLANDIRMA' KARARI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14:30'da sonlanmasına hükmetti.

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyacaklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Gazze Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

Mahkemeye yapılan başvurunun arkasındaki Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, kararın üzerine yaptığı açıklamada, "bugün işlerine gidenlerin sendikanın siyasi adımını desteklemediğini gösterdiğini, İsrail ekonomisinin Hamas'a hizmet etmeyeceğini" ifade etti.

KARARA RAĞMEN PROTESTOLAR SÜRDÜ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle başta Tel Aviv ve diğer kentlerde protestolarını sürdürdü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişilik grup yolu trafiğe kapattı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin ölümünden hükümeti sorumlu tutan gruplar, başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti aleyhine slogan attı, pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv'de eylem yapan grup daha sonra kentin ana arteri niteliğindeki Ayalon Otoyolunu kuzey yönünde trafiğe kapattı. İsrail polisi, eylemcilere güç kullanarak müdahale etti. İsrail polisi, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin başka noktalarında da hükümetten Gazze'de anlaşma talep eden gruplar, meydan, kavşak, yollarda toplanarak sabah saatlerinden itibaren protestolar düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ailelerinin bir araya geldiği platformlar, ülke genelinde akşam saatlerinde de eylem çağrısı yaptı.

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İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.