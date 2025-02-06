Gazze’de fırtına: 1 ölü

Gazze’de etkili olan şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nde gece boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Yerinden edilen binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar fırtına nedeniyle hasar gördü, bir kısmı sürüklendi. Çadırları hasar gören Filistinli aileler, geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

Gazze şehrindeki Şeyh Radvan Mahallesinde ise bir evin duvarının çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.