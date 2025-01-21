Gazze’de halk bombasız ilk sabahlarına uyandı

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Gazze’de varılan ateşkes sonrası bölgedeki Filistinliler dün ilk kez bombasız bir güne uyanırken yardımların girişi sürüyor. Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında önceki gün 3 İsrailli esire karşılık 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 47 bin 35’ çıktığını duyurdu.

Son 24 saatte hastanelere 122 kişinin cansız bedeni ile 341 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamaya göre, söz konusu 122 kişiden 62’si enkaz altından çıkarılanlar. Öte yandan Ateşkes sonrasında Gazze Şeridi’ne giren yardım tırlarının sayısı 915’e ulaştı. Mısır ‘dan, 11’i akaryakıt yüklü, toplam 281 yardım tırının Gazze Şeridi’ne geçtiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, ateşkes kapsamında olmayan işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarını artıracaklarının işaretini verdi. Üst düzey askeri yetkililerle "durum değerlendirmesinde" bulunan Halevi, İsrail ordusunun Batı Şeria’da "olası saldırıları gerçekleştirebilecek kişileri yakalamak için gelecek günlerde önemli operasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.