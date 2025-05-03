Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 495’e yükseldi

İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de hayatını kayben Filistinlilerin sayısı 52 bin 495’e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte 77 can kaybının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 7’sinin önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cansız bedenine ulaşılan siviller olduğu belirtildi.

Son 24 saatteki saldırılarda ayrıca 275 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 396’ya, yaralı sayısının ise 6 bin 325’ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana haytını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 495’e, yaralı sayısının 118 bin 366’ya ulaştığı kaydedildi.

51 KİŞİ AÇLIKTAN DOLAYI ÖLDÜ

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutuyor ve bölgeye su, yiyecek veya tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin verilerine göre Gazze’de en az 51 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) daha önce yaptığı açıklamada, 5 yaş altı yaklaşık 335 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle ölümün eşiğinde olduğunu belirtmişti.