Gazze’de katliam sürüyor, dağıtılan yardım yetersiz

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İsrail’in saldırılarına her gün “10 saatlik ara vereceği” yardım sevkiyatına izin verdiğini açıklamasının ardından Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan 120 tır giriş yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah dahil üç yerleşim bölgesinde saldırılarına 10 saatliğine ara vererek ‘asgari düzeyde’ yardım girişine izin verdiği pazar günü 34’ü yardım noktasında olmak üzere en az 63 Filistinli öldürdü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de açlık ve sağlık krizinin önüne geçilebilmesi için günlük en az 500 ila 600 tır yardım malzemesi gerektiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise özellikle Gazze kentinde 5 yaş altındaki çocuklar arasında yetersiz beslenme oranının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.