Gazze’de öldürülenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana 399 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 43 bin 508’e çıktı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

BM İnsan Hakları Ofisi İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Ofisi’nin yayınladığı raporda Gazze’deki korkunç ihlaller ve muhtemel vahşet suçları için "hesap verilmesi" çağrısında bulunuldu.

İSPATLANMIŞ SOYKIRIM

Sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırıların insanlığa karşı suç teşkil edebileceği belirtilen raporda, ulusal, etnik veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle yapılan saldırıların ise "soykırım suçu" teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.

Hamas ise işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Filistinlilere ve Arap dünyasına Gazze Şeridi’ne destek için gösteri çağrısında bulundu. Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, "Tüm halkı meydanlara çıkmaya çağırıyoruz" dedi. Gazze’de yaşananların "ispat edilmiş soykırım" olduğuna dikkati çeken Merdavi, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik suçlarına tepki amacıyla "topyekun ayaklanma" çağrısı yaptı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’e ölüm yağdıran İsrail ordusu diğer taraftan da Lübnan’ı bombalamayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan Tel Aviv yönetimi savaşı sonlandırmadığı gibi silahlanmaya da devam ediyor. İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing ile, 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı.